Marie-Louise er Danmarks bedste butikselev

Statsminister Mette Frederiksen var med som prisoverrækker, da vinderne af årets DM i skills lørdag blev kåret.

Omkring 300 unge har over to dage dystet om at blive de bedste til deres fag og blandt dem var 21-årige Marie-Louise Christensen, der til dagligt er butikselev i Louis Nielsen i Horsens.

Nu er hun kåret som Danmarks bedste butikselev 2020.

Sammen med syv andre butikselever fra vidt forskellige brancer blev Marie-Louise Christensen blandt andet bedømt på, hvor god hun var til at sælge en vare, hvior dygtig hun var til mersalg og eksponering af varer.

Marie-Louise Christensen er lige nu butikselev ved Louis Nielsen i Horsens.

Foto: Heidi Godskesen Rasmussen, TV SYD

Dygtig sælger

I selve salgsopgaven følte Marie-Louise Christensen sig meget på hjemmebane.

- Først lavede jeg en salgsopgave, hvor jeg fik en kunde, som jeg skulle sælge et produkt til, fortæller hun.

- Det er nok den opgave, der er tættest på min hverdag, forklarer Marie-Louise til TV Syd. Og meget tyder på, at Marie Louise Christensen er god til det, hun laver til dagligt, for hun endte med at score det maksimale antal point i sin salgsopgave.

Butikseleverne fik point efter, hvor godt hun kunne fortælle om de salgsmodeller, hun brugte og sin kropsholdning over for kunden. Desuden gav det point at være god til at afdække kundens behov og naturligvis at kunne sælge produktet face-to-face.

DM i skills blev afholdt i Bella Center i København, hvor eleverne fra landets erhversskoler dystede i 45 forskellige fag.

Konkurrencen har været åben for gæster og flere tusind har været forbi for at være tilskuer til konkurrencerne og stifte bekendtskab med erhversuddannelserne, lyder det fra arrangørerne.