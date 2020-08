Mange bragte sig selv i stor risiko - så trådte Camilla til med ny idé

Da coronakrisen tilbage i marts måned lukkede det danske samfund ned, betød det også, at de regelmæssige tandlægetider måtte udskydes, og at kun folk med kritiske tandproblemer kunne få behandling.

Det fik Tandlægeforeningen til at udtrykke bekymring for, at det ville få konsekvenser for tandsundheden, fordi mange ikke længere turde eller kunne komme til tandlæge. Og det var svært for den almindelige dansker selv at vurdere, hvornår et tandproblem var kritisk nok.

Folk kunne bruge deres mobiltelefon med kamera, så jeg kunne kigge dem i munden. Camilla Juel Nielsen, tandplejer og coach, Horsens

Netop folks tandsundhed var også grobunden for, at en tandplejer for Horsens måtte tænke kreativt, da hun ikke længere kunne behandle patienter på klinikken.

- Jeg blev hjemsendt på grund af corona. Men jeg var ikke hjemme ret længe, før jeg begndte at tænke ud af boksen i forhold til, hvordan vi kunne imødekomme patienterne på anden vis, fortæller tandplejer på Godt Smil-klinikken, Camilla Juel Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Camilla Juel Nielsen er til dagligt tandplejer i Horsens og Vejle, og så har hun netop færdiggjort en coach- og terapeutuddannelse.

Hun kom på ideen om at lave online videokonsultationer som en erstatning for tandlægebesøget. Som den første tandlægeklinik i Danmark. Og med en ny coachuddannelse i baggagen var det en skæg opgave for hende.

- Så var der jo mulighed for, at folk kunne bruge dere mobiltelefon med kamera, så jeg kunne kigge dem i munden. Og i de tilfælde, hvor det var svært for patienten at få kameraet ind bagerst i munden, kunne de tage et billede og maile til os, siger tandplejeren.

Videokonsultationerne blev tilbudt til alle interesserede - også de, der ikke var patient hos Camilla Juel Nielsen. Men for hende var det ikke for at lokke nye kunder til.

- Selvfølgelig får vi nye patienter, som gerne vil hen til en tandlæge, som tilbyder det, de har behov for. Men det, jeg oplever, er, at jeg når ud til nogen af dem, der virkelig har brug for det. Ud til dem, der ikke har andre muligheder. Det er jeg stolt af at være en del af at kunne imødekomme dem, siger hun.

Det er også meget tidsbesparende måde, fordi man ikke skal bruge tid på transport frem og tilbage. Ida Volsmann Jørgensen, patient

En af patienterne, der gav sig i kast med online videokonsultation, var Ida Volsmann Jørgensen. Hun var højgravid med tvillinger under coronakrisen og frygtede for smitterisikoen:

- Jeg var skræk for at få corona eller give det videre til min mand, så han ikke kunne komme med til fødslen, så derfor var det meget betryggende at kunne lave en videokonsultation i stedet for, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Sådan ser det ud, når de online videokonsultationer er i gang.

For hende var det også en meget nemmere løsning end det fysiske tandlægebesøg.

- Det er også en meget tidsbesparende måde, fordi man ikke skal bruge tid på transport frem og tilbage. Så hvis man kan gøre det på den måde, hvis man har nogle spørgsmål, så er det en rigtig god måde at gøre det på fremover også, siger hun.

Få kureret tandlægeskrækken

I dag er tandklinikkerne igen åbnet for alle patienter, så videokonsultationerne er egentlig ikke længere nødvendige. Men trods det fortsætter Camilla Juel Nielsen - og hun har endda videreudviklet på ideen.

- Vi fandt ud af, at patienter med tandlægeskræk også henvendte sig til videokonsultationerne, så det var helt fantastisk at kunne imødekomme dem på en ny og anderledes måde. Så det kommer jeg til at bruge mere energi på fremad, siger tandplejeren.

I den voksne, danske befolkning er op mod 40 procent tandlægeskræk. En fjerdedel af dem i så slem grad, at de aflyser tandlægetider eller holder sig helt væk. Men nu kan Camilla Juel Nielsens nye online coaching mod tandlægeskræk forhåbentligt hjælpe.

- Jeg vil vinkle det fuldstændig til de tandlægeskrække patienter. Så ved at få klarlagt deres frygt, så kan vi sammen finde ud af, hvordan vi skal arbejde med at komme af med den frygt, siger Camilla Juel Nielsen.