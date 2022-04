Mand fængslet for at true fem personer med kniv

En 49-årig mand er lørdag eftermiddag blevet anholdt og sigtet for at true fem mennesker med en kniv i Horsens. Søndag er en han i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding blevet varetægtsfængslet i fire uger. Han er blandt andet sigtet for trusler.

Det oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi.

Manden er sigtet for trusler på livet og for at bære kniv på et offentligt sted. Han fremstilles søndag i et grundlovsforhør ved Retten i Kolding.

Trusler ved barnedåb

Han er i forvejen "særdeles godt kendt" af politiet for "lignende forhold", og han blev anholdt, kort tid efter at episoden skete foran Vor Frelsers Kirke på byens torv.