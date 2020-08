Mågeplage i midtbyen kan snart være fortid - nu skal de skydes

Nu sætter Horsens Kommune endnu hårdere ind over for mågeplagen i byen (genrefoto). Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

De larmer, de stjæler din mad, og de skider ufortrødent overalt.

Mågerne har gjort sit indtog i Horsens til stor gene for både beboere og besøgende.

Indtil videre har det kun været muligt at regulere mågerne på kommunale ejendomme, og sidste år allierede Horsens Kommune sig med en jægerforening i forhold til at skyde mågerne på havnen.

Det vil komme til at koste maksimalt 15.000 kroner årligt i udgift til ammunition og veste. Michael Nedersøe, DF

Glimrende idé

Men nu er der også godt nyt til dem, der plages af mågerne i midtbyen. Plan- og Miljøudvalget i Horsens Kommune har nemlig godkendt regulering af måger på private ejendomme.

- Jeg har fået mange henvendelder fra private, der vil have hjælp til at regulere måger, men de er førhen gået forgæves. Så det er en ganske glimrende ide, at man nu giver muligheden for at regulere måger på private ejendomme også, siger medlem af plan- og miljøudvalget, Michael Nedersøe (DF), til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Kommune har fået nok af fugles svineri – nu skal de skydes

Horsens Kommune udvider sit samarbejde med en lokal jægerforening, som nu også skal skyde måger i midtbyen.

Det var netop Michael Nedersøe, der ønskede en drøftelse om mågereguleringen på udvalgsmødet i sidste uge - og den drøftelse endte altså med at blive et godkendt forslag.

Det betyder, at kommunens samarbejde med jægerforeningen nu bliver udvidet, så mågerne i midtbyen også kan blive skudt, hvis borgerne eller boligforeningerne ikke lykkes med regulering af mågeæg og reder.

- Eftersom vi allerede har et samarbejdsaftale med en jægerforening, så vil der være en begrænset udgift i at udvide til regulering på private ejendomme. Det vil komme til at koste maksimalt 15.000 kroner årligt i udgift til ammunition og veste, siger Michael Nedersøe.

Skider på restaurantgæster

Det er ikke kun Horsens, der er voldsomt plaget af måger i midtbyen. Også i Aarhus opleves måger som et stigende problem.

Her er mågerne så skødesløse, at de stjæler mad fra cafébordene ved åen og skider på restauranternes gæster.

- De er meget aggressive, så man kan komme gåede med noget mad i hånden, hvor de alligevel flyver ned og tager det, sagde bestyrer på Cross-Café, Anne Lee Robdrup, tidligere i sommer til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi har prøvet at skræmme dem væk med alt fra høje lyde til vandpistoler. Men i princippet kan man gå hen og slå til dem. Der sker ikke noget.

02:58 VIDEO: Se, hvordan glubske måger kommer helt tæt på cafégæster og æder pommes frites. Luk video

Men her er der ikke meget hjælp at hente til mågeregulering. Aarhus Kommune vil - modsat i Horsens - ikke sætte ind over for mågeplagen på private ejendomme.

- Vi kan godt forstå, at nogen synes, det er et stort problem. Det er bare ikke en kommunal opgave at bekæmpe måger, sagde konstitueret afdelingschef i Virksomheder og Jord hos Aarhus Kommune, Birgitte Kloppenborg SKrumsager, tidligere i sommer til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også VIDEO: Glubske og sultne flyvere plyndrer og hærger på restauranter

Det til trods for, at caféejerne ved åen i Aarhus i flere år har efterspurgt hjælp til at bekæmpe mågerne.

- Det ødelægger vores forretning og oplevelsen hos vores gæster, så vi synes, kommunen burde hjælpe os, for vi kan ikke selv gøre mere, sagde caféindehaver Jesper Stevn tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.