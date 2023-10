Line fik travlt efter alvorlig besked fra lægen - tre år senere er intet sket

Drømmen om at blive mor har hun bare svært ved selv at realisere, hvor gerne hun end ville.

- Den seneste besked var, at jeg i hvert fald skulle vente et halvt år endnu, fordi der ikke var donorer nok, siger hun.

For tre år siden fik hun den alvorlige besked fra sin læge om, at hun havde nedsat fertilitet.

Normalt ser klinikkerne først folk, når de i mindst ét år forgæves har forsøgt at blive gravide. Men med det nye tilbud er tanken, at yngre kvinder og mænd kan booke tid til at få en undersøgelse i god tid, allerede før de overvejer at få børn, så man kan komme eventuelle problemer i forkøbet.

I 2022 blev det muligt for unge at få tjekket deres chancer for graviditet på fertilitetsklinikkerne i Horsens og Skive helt gratis.

Line Jensen har derfor også undersøgt muligheden for behandling på en privat klinik. Her er ventetiden på at få et æg helt nede på tre måneder, men Line Jensen lever lige nu af sin SU og har derfor ikke pengene til at bruge en privatklinik.

- Vi mangler donorer, og vi håber på, at der vil være endnu flere donorer, som vil melde sig her hos os på fertilitetsklinikken i Horsens, siger afdelingslæge Susanne Lund Kristensen.

Der mangler ganske enkelt kvinder, der vil donere deres æg, og derfor oplever de to fertilitetsklinikker i Region Midtjylland i henholdsvis Horsens og Skive lige nu lange ventetider. I øjeblikket er ventetiden et år i Skive og to år i Horsens, selvom ventetiderne kan variere.

- Det handler om at få skabt noget synlighed, så vi får fat i de kvinder, der har et kæmpestort hjerte og gerne vil donere. Det kræver økonomi, og det er økonomi, som fertilitetsklinikkerne i Horsens og Skive ikke umiddelbart har, for så tænker jeg, de havde gjort det, siger hun.

Region Midtjylland oplyser til TV2 Østjylland, at der ikke aktuelt er initiativer i gang for at tiltrække ægdonorer. Det er blandt andet et spørgsmål om økonomi, hvor regionen skal spare 5-10 millioner kroner på fertilitetsområdet.

I en tredjedel af tilfældene skyldes det mandens sædkvalitet, i en tredjedel af tilfældene er det kvindens æg, og i den sidste tredjedel er det begge parter, der har svært ved at få børn sammen, og altså bare er et “dårligt” match biologisk set.

Der er flere forskellige årsager til, at man som par kan have svært ved at få børn.

- Må være virkelig hårdt og frustrerende

Nu er Line Jensen bange for, om hun kan nå at få et æg inden det er for sent.

- Det sætter sig rigtig meget psykisk, og det stresser ikke at kunne få at vide, hvornår jeg kan få et æg, og hvornår jeg kan få det, jeg drømmer om, siger hun.

Susanne Lund Kristensen forstår godt frustrationen for Line Jensen og andre i samme situation og opfordrer kvinder generelt til at overveje at donere æg.

- Det må være virkelig hårdt og frustrerende, og det er også derfor, vi gør, hvad vi kan, for at få flere donorer til at melde sig, for det er virkelig vigtigt, og det er en stor gave, man kan give til et andet menneske, siger hun.

Indtil videre må Line Jensen væbne sig med tålmodighed indtil den dag telefonen ringer med beskeden fra hospitalet om, at der er fundet en ægdonor.

- Så sætter jeg mig til at tude, og så tager vi den derfra, siger hun.