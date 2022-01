Lastbilchauffør død efter ulykke på motorvej

Motorvejen er spærret

Færdselsulykken skaber køer og forsinkelser for bilister, der kommer syd fra Horsens og skal nordpå mod Aarhus.

Som følge af ulykken er motorvejen spærret. Omkring klokken 09.00 er status, at der er spærret i retning mod Aarhus mellem afkørsel 58 Hedensted og 56B Horsens C. Det oplyser Vejdirektoratet på Twitter.

Al trafik ledes fra senest ved afkørsel 58 Hedensted. Motorvejen forventes genåbnet i løbet af formiddagen, er meldingen.

Der var på et tidspunkt også helt spærret i sydgående retning, men her er seneste melding, at der er et spor farbart, lyder det fra Sydøstjyllands Politi.