Lars har løbet i over et døgn - men ekstremløb er ikke slut endnu

I hvert land løber et landshold af de 15 bedste løbere, der kvalificerede sig i et lignende løb tidligere på året. Og det handler altså ikke kun om hurtighed, men om udholdenhed og grænser uanset om det er morgen, middag, aften eller nat.

- Det ligger meget i hovedet, det er meget psykisk. I og med at ruten er så kort, som den er, så bliver man ikke så forpustet, og mange har sådan en stol, hvor de kan læne tilbage og tage en powernap med høreværn og natbriller på, siger Peter Kjeldmann.

Knæ satte stopper

Det hele foregår i og omkring den nyetablerede folkeskov, Rugballegård Skov, og kort før klokken 19 var 11 af de 15 løbere fortsat i gang. Dermed har de alle løbet i mere end 28. timer kun med ganske korte pauser.

En af dem, der har takket af for nu, er Lars Skaarup Brødsgaard fra Ulstrup, der gennem 20 år har løbet langdistanceløb.

- Det her koncept passer godt til mig, og så kan jeg godt lide muligheden for at se, hvor langt man kan løbe, og at man hele tiden har denne her time, siger han.