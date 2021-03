Kvinde dræbt af eksmand foran familiemedlemmer

Sydøstjyllands Politi er fortsat til stede på adressen, hvor de efterforsker og blandt andet laver tekniske undersøgelser og afhøringer af en række af de vidner, som var til stede under drabet.

Den 61-årige er anholdt

Sydøstjyllands Politi modtog anmeldelsen klokken 08.19 fra et familiemedlem, der sammen med nu dræbte var ankommet til adressen med henblik på at gennemføre en bodeling efter at parret flyttede fra hinanden i januar 2021.

Under samtalen med politiets vagtcentral blev der foretaget en vurdering af konfliktniveauet i den konkrete situation. Vurderingen mundede ud i, at der skulle sendes en patrulje til stedet. Inden denne nåede frem var drabet begået, oplyser politiet.

Sydøstjyllands Politi har straks kontaktet Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, med henblik på, at det kan blive vurderet, om Sydøstjyllands Politi burde have handlet anderledes i den aktuelle situation.

Den 61-årige mand blev anholdt ved politiets ankomst til adressen, og skal senere fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Horsens.

Tidspunktet er endnu ukendt, og det forventes, at det vil foregå bag lukkede døre af hensyn til den igangsværende efterforskning, oplyser Sydøstjyllands Politi i pressemeddelelsen.