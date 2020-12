Kristin og Baldor er fortrøstningsfulde, selvom de skal lukke igen

Ifølge dem er de ikke blevet nær så hårdt ramt som andre erhverv. De fik faktisk flere kunder efter sidste nedlukning.

- Vi vandt faktisk kunder ved, at Danmark lukkede ned sidst. Vi var næsten lige startet op, så vi havde ikke den største kundebase, så da folk ikke kunne få tid ved deres normale frisør, kom de ned til os i stedet for, og de er blevet ved med at komme lige siden, fortæller Kristin Diego og Baldor Oskarsson.