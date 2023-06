Krammede en fremmed i 30 sekunder: - Jeg blev næsten helt rørt

Nærvær er kun et kram væk. Det var budskabet, da Trine Kirstejn Ravn Sørensen og Laura Louise Reinhold fredag delte krammere ud på gågaden i Horsens. - Jeg var vildt nervøs for, om det ville blive taget godt imod, siger Laura Louise Reinhold til TV2 Østjylland. Men efter bare tre minutter kom den første forbipasserende hen for at få et kram, og derefter delte de to kvinder op mod 100 kram ud på halvanden time - lidt over et kram i minuttet.

quote Der var rigtig mange, der kom og sagde, at der er behov for mere af det her. Trine Kirstejn Ravn Sørensen

- Det var helt vildt. Det var så fantastisk. Og der var rigtig mange, der kom og sagde, at der er behov for mere af det her. Og det var folk i alle aldre og alle køn. Det var så fedt, fortæller Trine Kirstejn Ravn Sørensen. 600.000 ensomme danskere De to kvinder går på pædagoguddannelsen på VIA i Horsens og fandt på, at de ville dele krammere ud som led i faget Social Innovation og Entreprenørskab. - Vi tog udgangspunkt i FN’s verdensmål om mental trivsel, og så kom vi på den her idé med, at vi gerne vil mindske ensomhed med socialt samvær og nærvær, siger Trine Kirstejn Ravn Sørensen.

Og der er nok at tage fat på. Ifølge Røde Kors er over 600.000 danskere ensomme, og det har alvorlige konsekvenser. I gennemsnit lever svært ensomme mennesker ti år kortere end mennesker, som har sociale fællesskaber. Kom tilbage for at få et kram Trine og Laura mødte flere personer, der gav udtryk for ensomhed og deres tiltag viste også, at ensomhed kommer i mange former. - Der var en gammel dame - jeg tror, hun var omkring de 80 - som kom hen med sin lille rollator og fortalte os, at hun har savnet kram, siden hendes mand døde for 33 år siden, siger Laura

quote Vi dirrede helt indvendigt resten af dagen, for det gjorde også noget godt for os Trine Kirstejn Ravn Sørensen

- Der var også en ung fyr i midten af 20’erne. Han fortalte, at han lige var gået fra sin kæreste, og han var rigtig ked af det. Han havde bare virkelig behov for et kram. Så det fik han selvfølgelig også. Han havde læst vores skilt, var gået videre, men kom så tilbage. Han havde helt tårer i øjnene. Det var virkelig rørende, siger Trine Kirstejn Ravn Sørensen. Uventet sidegevinst Idéen med projektet var at gøre noget godt for andre, men de mange krammere viste sig også at have en god effekt for Trine og Laura. - Vi var helt høje. Vi havde jo gået og troet, at vi skulle gøre noget godt for andre og gøre andre i godt humør, men vi dirrede helt indvendigt resten af dagen, for det gjorde også noget godt for os, siger Trine Kirstejn Ravn Sørensen.

quote Jeg tror faktisk, at vi ramte de 30 sekunder, hvor jeg stod og krammede ham Laura Louise Reinhold