Kontroversiel ejer smutter fra sin retssag - 'god fornøjelse'

Der var spænding om, hvorvidt havbrugsejer Anders Østergaard Pedersen overhovedet ville dukke op til sin egen retssag, hvor han står anklaget for at have overproduceret for 190 millioner kroner.

Da sagen begyndte igen mandag morgen klokken 09.00 sad han klar på sin plads i retten i Horsens, men kort før middag mistede han tålmodigheden.

Klokken 11.25 efter to en halv times retsmøde fik Anders Østergaard Pedersen nok og forlod retten under anklagemyndighedens fremlæggelse af dokumentation i sagen.

Da han forlod lokalet hilste han på de fremmødte journalister, advokater, dommere og tilhørere og ønskede dem 'god fornøjelse', fortæller TV2 Østjyllands reporter i retten.

Forstå sagen og den seneste udvikling her.