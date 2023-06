Koncertgæster kunne intet se: - Nu er der frit udsyn

Kørestolsbrugerne til aftenens koncert med The Weeknd behøver ikke være bange for dårligt udsyn, det fortæller Heidi Degn, PR manager ved Livenation

Da Harry Styles spillede på samme sted i Nordstern Arena i Horsens for en måned siden, oplevede flere kørestolsbrugere ikke at kunne se andet end bagdelen af publikummet foran dem.

Dette var udsynet for Mette Buschmann og hendes datter til Harry Styles koncerten for en måned siden.

- Vi sidder i samme niveau som stolerækkerne foran. Da Harry Styles går på, rejser de sig så op for at feste, og så ser vi ellers lige ind i numserne på dem foran, fortæller Mette Buschmann.

Det var en menneskelig fejl, der gjorde, at man sidste gang var kommet til at sælge sæderne foran kørestolsbrugerne, det oplyser Live Nation.

Arrangørerne forsikrer, at fejlen ikke vil gentage sig denne gang, og der er nu lavet procedure som skal sikre, at det ikke vil ske i fremtiden.

- Vi håber alle og ikke mindst kørestolsbrugerne får en fantastisk oplevelse til aftenens koncert, og vi er kede af, at det ikke var sådan for dem, der kom til koncerten med Harry Styles.

- Hatten af for det

Mette Buschmann var meget skuffet over oplevelsen, de havde til koncerten med Harry Styles, og er derfor glad for, at arrangørerne nu har ændret forholdene for kørestolsbrugerne til aftenens koncert.

- Hatten af for det. En stort cadeau for, at de har taget det sådan til sig. Jeg håber, oplevelsen bliver mange gange bedre for dem, der skal afsted i aften, end den gjorde for os.