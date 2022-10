Kommuner kan ikke finde nydanske plejefamilier

Bestemt en mangel

- Vi har ingen generelt godkendte plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk desværre, oplyser afdelingsleder Tine Hvam Sørensen fra Etnisk Familieteam i Horsens Kommune.

Tine Hvam Sørensen skriver, at Horsens Kommune lige nu har tre netværksplejefamilier, hvor tre uledsagede flygtningebørn er anbragt i netværkspleje hos familiemedlemmer.

Men almindelige plejefamilier med anden etnisk baggrund end dansk er bestemt en mangel i kommunen.

- Vores mål er at blive bedre til at bygge bro her og skabe mindre tabu blandt etniske minoriteter omkring det at være plejefamilie – samt det at have et barn i pleje.