Kendt virksomhed skifter navn efter 45 år

Efter 45 år som selvstændigt brand skifter Norlys-ejede Stofa med hovedsæde i Horsens fra midten af september navn til Norlys.

Det sker som en naturlig del af Norlys' strategi om at blive ét samlet brand, der kan servicere danskerne fuldt ud inden for energi og tele, oplyser Norlys i en pressemeddelelse.

- Da Norlys-koncernen blev skabt i 2020, var det med en ambition om at samle hele forretningen under ét stærkt brand, siger Sune Nabe Frederiksen, der er direktør for Norlys' digitale forretning.

- Vi har bevæget os i den retning skridt for skridt de seneste år, og nu er vi klar til at satse fuldt ud på Norlys-brandet, også når det kommer til internet og tv.

Ingen betydning for kunderne

Selvom Stofa skifter navn til Norlys, påvirker det ikke kundernes hverdag. De beholder deres nuværende produktsammensætninger og priser. Kunder, der har en Stofa-mail, kan fortsætte med at benytte den.

Stofas kunder får de kommende uger mail eller brev med information om navneændringen.