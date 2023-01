Jimmy har vundet fornem pris: - Jeg er i chok

De Brune Riddere er en flok bøfsandwichentusiaster. Medlemmerne bruger deres egen tid og penge på at turnere landet rundt i jagten på den bedste bøfsandwich.



- Vi er en slags bøfsandwichevangelister. Det er et for sjov projekt, men vi tager det meget seriøst. Vi ved, hvor meget det betyder for dem, der vinder, siger Lasse Görlitz.



Bruns sovs på crack cocaine

Der var flere grunde til, at Jimmy Bjerregaard i år skulle have prisen. Kvaliteten på produkterne er i top, og så er den brune sovs noget for sig, lyder det.

- Han har lavet sovsen espagnole, og det er en proces, som kan tage dage, hvor man koger urter, fon og koger den ind. Så kører han den op med karamel, der er lavet på citronsaft og appelsinsaft. Det er bruns sovs på 'crack cocaine', siger bøfsandwichanmelderen.

Han roser også Jimmy for at finde på et helt nyt element - nemlig at putte flaskesvær på toppen.

- Det er en kulinarisk genistreg, siger Lasse Görlitz.