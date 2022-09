Jeppe og Magnus skiftede idræt og dansk ud med friske kokasser

- Skulle du ikke have flæskesteg i aften? Så har du sovsen her, spørger tiårige Magnus kammeraten Jeppe, mens han står med en ske i en spand lort.

Årets Naturvidenskabsfestival er skudt i gang, og for eleverne i 4. klasse på Østbirk Skole betød det, at fagene idræt og dansk mandag var skiftet ud med at grave i kokasser.

Her skulle eleverne blandt andet finde biller i kokasser.

- De skal turde undersøge naturen og finde ud af, lort godt kan vaskes af, og at natur ikke er farligt, siger lærer på Østbirk Skole Iben Leth Jensen.

Hun har været rundt på områdets gårde og indsamle dagens materiale.