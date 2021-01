Jens skylder fire måneders husleje: - Man mister fuldstændig tilliden

Da Jens Mikkelsen i 1999 var med til at starte en natklub op i Horsens, havde han næppe forestillet sig den nuværende situation, hvor han ikke har kunnet betale husleje i fire måneder. Faktisk havde han næppe forestillet sig det for bare et år siden, inden coronavirussen gjorde sit indtog.

- Den økonomiske situation er den dårligste i de mere end 20 år, vi har drevet natklub, siger Jens Mikkelsen, der er medejer af Hemingway’s og Sölibat i Horsens.

Problemet er, at Jens Mikkelsen og hans kompagnon ikke har modtaget nogen form for økonomisk støtte fra staten siden oktober 2020.

- Jeg forstår det slet ikke. Man mister fuldstændig tilliden til, at der er styr på tingene, siger han.