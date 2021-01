Jens Berthel Askou overtager trænerposten i AC Horsens

Fodboldtræneren Jens Berthel Askou er tilbage i Superligaen.



Mandag aften er han blevet ansat som ny cheftræner i bundklubben AC Horsens.

Han har fået en kontrakt, der løber frem til sommeren 2022. Det oplyser klubben på sin hjemmeside.

Trænerjobbet i klubben har været ledigt, siden Jonas Dal blev fyret 8. december på grund af dårlige resultater.

Sports- og talentchef Niels Erik Søndergård er helt sikker på, at AC Horsens har fundet den rette cheftræner i bestræbelserne på at undgå nedrykning.

- Vi har været i gang med et grundigt forløb i forhold til at finde den helt rigtige profil som cheftræner, og vi har haft møder med Jens Berthel Askou hen over jul, hvilket har mundet ud i en aftale på halvandet år.

- Han er en vindertype, ambitiøs og grundig, og han har en stor udlandskarriere på cv'et, hvor han blandt andet spillede i Tyrkiet og i den næstbedste række i England, og han har formået at overføre mange af de ting, han stod for som spiller til trænergerningen.

- Senest har han gjort det fremragende på Færøerne, hvor hans hold vandt the double, og som menneske har han en personlighed og en adfærd, der passer godt ind i vores klub og vores værdier, siger sportschefen.

Han har tidligere rykket Vendsyssel FF op i Superligaen, men han endte med at blive fyret i den nordjyske klub i maj 2019 kort før de afgørende playoffkampe om at blive i rækken.

Siden har han været i HB Thorshavn på Færøerne, men det trænerjob forlod han tidligere mandag.

38-årige Askou har en fortid som fodboldspiller. Han har blandt andet repræsenteret Silkeborg og Esbjerg i Superligaen, mens han i udlandet har været på kontrakt i tyrkiske Kasimpasa og engelske Norwich og Millwall.