Tiltalt pralede med sin vanvittige kørsel: - Jeg er en hadet person

På sine profiler skriver han, at han er 'mest kendt for vanvidskørsel på mc'.

Videoen, der er delt på Instagram, har over 14 tusinde likes og 72 kommentarer, der sender alt fra hjerter og klappende hænder til rosende ord. Videoen er blot en blandt mange videoer med vanvidskørsel, som en 29-årig mand har delt med sine over 20 tusinde følgere.

- Grundlæggende er vi bange for, at unge mennesker, der henter deres inspiration fra sociale medier, bærer det med ud i trafikken, sagde han.

Han mener, at videoerne kan inspirere andre til selv at gå ud og agere uansvarligt i trafikken.

- Det er jo dybt uansvarlig kørsel, der ligger på de her optagelser. Det er forkasteligt, at man udsætter andre folk for fare og praler med det på sociale medier, har Jakob Bøvring Arendt, der er administrerende direktør for Rådet for Sikker Trafik tidligere sagt til TV2 Østjylland .

Flere gange nævnes det i anklageskriftet, at motorcyklisten har kørt forbi bilister, andre motorcyklister og personer i vejkanten med en høj fart og en for lille afstand. Dermed mener anklagemyndigheden, at den 29-årige har forvoldt nærliggende fare for andres liv eller førlighed.'

Listen over ulovligheder er lang. Den 29-årige influencer er tiltalt for 32 forhold med i alt 85 lovovertrædelser.

En hadet person

I en over 30 minutter lang video på YouTube forklarer den 29-årige mand, at han kørte på sin BMW uden kørekort, og da han holdt en pause, blev han stoppet af politiet. Siden har sagen udviklet sig, efter den 29-åriges GoPro-kamera blev beslaglagt, og politiet fik adgang til adskillige videooptagelser, fortæller han.

Den 29-årige erkender, at han har kørt på baghjul, og at han har kørt for hurtigt, men han mener ikke, at han har sat menneskeliv i fare.

- Selvfølgelig kan jeg godt lide fart, det skal jeg ærligt indrømme. Men det ser mere voldsomt ud på videoer, end det er i virkeligheden, siger han i videoen fra midt oktober.

TV2 Østjylland har rakt ud til den 29-årige for at få et interview. Det har han takket nej til. Han skriver dog, at han naturligvis ikke anbefaler, at man sætter andre i fare eller kører vanvidskørsel. Han skriver ligeledes, at det har han heller aldrig opfordret til.

I et opslag på Instagram uddyber han også sagen.

- Jeg ved godt, at jeg er en hadet person i det danske land pt, myndighederne og medierne prøver at statuere et eksempel ud af det, så de kan få folk til at vende sig i mod mig, står der i opslaget, der fortsætter:

- Det er muligt, du synes, jeg er et røvhul, fordi jeg har kørt for stærkt, men derfor har jeg aldrig villet nogen personer noget ondt, tværtimod har jeg prøvet at få folk sammen i stedet og skabe gode minder og relationer.