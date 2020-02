Jannie midt i sit livs mareridt: - Jeg håber, han tilgiver mig en dag

Jannie Guldhammer Christiansen betaler en høj pris for at være pårørende. Foto: Privat

Nogle gange kan man som journalist blive meget berørt af at snakke med en kilde.

Det er det, der er sket for undertegnede efter en samtale med Jannie Guldhammer Christiansen fra Horsens.

Hun står lige nu i det, der kun kan betegnes som et mareridt - og i en situation, hvor hun har måttet træffe sit livs sværeste valg.

En høj pris

Mandag i denne uge pakker hun således en taske med tøj og kører sin 67-årige far, Finn, til Demenscentrum Aarhus. Her bliver faren indlagt på et korttidsafsnit - en mellemstation mellem hjem og plejehjem.

Den svære køretur finder sted omtrent en uge efter, at hendes 70-årige mor er blevet indlagt på psykiatrisk afdeling, "knækket og belastet som pårørende".

Dette er en historie om en kvinde, der lige nu ser sin mor og far forsvinde. En historie om en kvinde, der selv betaler en høj pris for at være pårørende. En historie om, hvordan sygdom ændrer relationer mellem mennesker.

Trak sig ind i sig selv

Jannie ved godt hvilken vej, det går med hendes far. Han kommer til at tilbringe resten af sit liv på et plejehjem.

Jeg vil altid være fars pige, og jeg håber, han i hjertet tilgiver mig en dag. Jannie Guldhammer Christiansen

Faren, der tidligere har været været glarmester, får stillet en demensdiagnose i januar 2017. Det sker efter længere tids bekymrende adfærd.

- Han trak sig ind i sig selv, efter at han stoppede med at arbejde. Han mistede interessen for sin elskede have, siger Jannie Guldhammer Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Han begyndte at opføre sig anderledes. Der var ting, han ikke kunne huske, og hans motorik ændrede sig.

Jannies femårige datter, Maja, kommer ikke til at lege med sin mormor og morfar. Billedet er taget en uge før, Jannies mor blev indlagt på psykiatrisk afdeling. Foto: Privat

Hallucinationer og tisse-uheld

Farens demenssygdom har for alvor vist sit grimme ansigt siden sidste efterår. I denne uge kom den foreløbige kulmination.

- Jeg ringer til ham, og først lyder han helt normal. Men pludselig falder han helt ud af samtalen, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Jeg ved ikke, hvem han snakker med, men han snakker ikke med mig. Han begynder at tale om nogle cykeldæk nede i kælderen i mit barndomshjem. Han er vred fordi, han tror, at nogle kommer og tager dem.

Finn er nu begyndt at hallucinere. Hans krop lukker ned. Motorikken svigter. Han leder efter ting nede på gulvet. Han har haft et tisse-uheld.

Mor mister livslysten

Jannies far og mor bor i det hus, Jannie er vokset op i, indtil sidste efterår. Her bytter de huset i Åbyhøj ud med et seniorkompleks.

Jannie mistænker selv, at farens demenssygdom til del skyldes, at hendes mor gennem årene har lidt af flere svære depressioner.

- Jeg tror, han er blevet syg af, at hun har været syg. Det har været opad bakke i 10 år. Han har bekymret sig forfærdelig meget om hende, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Hun ønskede og prøvede at tage herfra i 2010. Efter det byttede min mor og jeg roller i familien. Min far og jeg har været pårørende til én, og nu er jeg alene pårørende til to. Vi har alle betalt en kæmpe pris.

Drømme

Jannie har med egne ord haft to store drømme i livet. Den ene nåede hun at udleve, da hendes far fulgte hende op ad kirkegulvet i forbindelse med hendes bryllup.

Den anden må hun kassere. Den involverer hendes femårige datter Maja.

- Mine forældre har fået et barnebarn, som jeg altid har ønsket mig at give dem. Men min datter har ikke en mormor og morfar. Hun forbinder dem med sygdom, og de oplevelser, jeg havde tiltænkt hende med dem, kommer aldrig til at finde sted, siger Jannie Guldhammer Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

Må han tilgive mig

Hun har skrevet et følelsesladet opslag i en Facebookgruppe for pårørende til mennesker med demens. Opslaget har hun også delt på sin egen facebookprofil, og reaktionen er kommet bag på hende.

- Jeg har fået så mange tilkendegivelser og opkald. Jeg er meget rørt. Jeg har rakt hånden ud, for jeg mangler noget omsorg, og det er okay at række hånden ud og bede om hjælp, siger Jannie Guldhammer Christiansen til TV2 ØSTJYLLAND.

I opslaget skriver hun blandt følgende i forbindelse med, at hun har kørt sin far til Demenscentrum Aarhus.

"Rollerne er byttet om for både ham, mor og jeg. Men jeg vil altid være fars pige, og jeg håber, han i hjertet tilgiver mig en dag."

Ifølge Jannie har demenskoordinator Anette Bech-Nielsen fra Sundhed og Omsorg under Aarhus Kommune været en "ubeskrivelig hjælp" i forbindelse med Finns sygdomsforløb.

Det har torsdag ikke været muligt at få en kommentar fra Anette Bech-Nielsen.

Ifølge Alzheimerforeningen lever omkring 80.000 mennesker med en demenssygdom i Danmark. 400.000 personer lever med en dement i familien. Hver tredje time dør en dansker af en demenssygdom.