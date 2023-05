Ingen håndsrækning fra minister - men vennerne nægter at give op

En forening, der blev stiftet dette forår med det formål at sikre, at offentligheden også i fremtiden vil have adgang til Klostermølle ved Gudenåen og Mossø. For ude i horisonten lurer et salg af stedet.

Og selvom der netop er tikket nedslående nyt ind fra miljøministeren, fortsætter kampen for at sikre fortsat adgang til stedet, som årligt besøges af op mod 50.000. Det fortæller Jan Karnøe, der er næstformand for støtteforeningen Klostermølles Venner.

Kampen for at sikre offentlighedens adgang til den gamle vandmølle for enden af Mossø er i fuld gang.

Det er nemlig besluttet, at området senere på året bliver overdraget fra Naturstyrelsen til statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme. Det betyder, at stedet på et tidspunkt bliver sat til salg og kan komme på private hænder, hvorfor adgangen til stedet kan blive begrænset.

Styrelsen vil blandt andet gøre det til et krav, at en kommende ejer accepterer, at der bliver offentlig færden på to stier, og at man fortsat kan passere området i kano.

Naturstyrelsen har tidligere meddelt, at man vil prøve at sikre, at der stadig er offentlig adgang ved at tinglyse servitutter.

Tilbage i marts, inden Klostermølles Venner blev stiftet, gik flere foreninger sammen om et brev til miljøministeren for at bede ham se på sagen og pause et salg, så der var bedre tid til at kigge på alternative muligheder for at kunne drive stedet videre med fuld adgang.

Sættes ikke på pause

Men nu er svaret fra miljøministeren kommet. Og det er nedslående læsning for Klostermølles Venner.

Ministeren skriver blandet andet:

- Naturstyrelsen har oplyst, at der ved tidligere sonderinger hos Horsens Kommune og lokale foreninger ikke umiddelbart har været interesse for at overtage ejerskabet til Klostermølle, og at styrelsen derfor har arbejdet videre med salg gennem indskud i Freja A/S. Ved salget vil der blive tinglyst deklarationer, der sikrer fortsat offentlig adgang for gående på arealerne og for kanosejlads på Gudenåen forbi Klostermølle.

- På den baggrund ser jeg ikke grund til at udskyde indskuddet, skriver Magnus Heunicke (S) i brevet.



Kampen fortsætter

Men selvom der altså ikke er en hjælpende hånd fra ministeren, bevarer Klostermølles Venner håbet.

For et par dage inden svaret fra ministeren tikkede ind, sendte foreningen endnu et brev til ham.

- Det er vores håb, at det nye brev gør mere indtryk. I brevet er der desuden også udtalelser fra blandt andet Horsens og Skanderborg kommuner. Vi forholder os foreløbigt afventende, indtil vi har fået svar på det seneste brev også, siger Jan Karnøe.

Han fortæller, at de i foreningen fortsat arbejder sideløbende på at skaffe grundlag for et selveje af Klostermølle, så der fortsat er fuld offentlig adgang til hele området.

- Vi sidder ikke bare og venter, vi vil forsøge at skabe et fornuftigt grundlag for at kunne overtage bygningerne, siger Jan Karnøe.