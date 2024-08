Idrætsformand om Rindom-sølv: Hun tangerer de bedste

Sejleren Anne-Marie Rindom sikrede tirsdag officielt Danmark den tredje medalje ved OL.

Sølvet i bådklassen Ilca 6 blev en realitet, idet hun gennemførte medaljesejladsen i Marseille uden en straf. Hun endte som nummer fem i den afsluttende sejlads.

Formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF), Hans Natorp, er imponeret over, at den østjyske sejler for tredje OL i træk har hentet en medalje - endda en af hver karat.

- Det er en kæmpe præstation at tage én medalje, og det er exceptionelt at gøre det tre gange i træk.

- Hun tangerer de mest vindende danske OL-atleter på kvindesiden, siger Hans Natorp.

Rindom bringer sig op i selskab med blandt andre svømmeren Pernille Blume og kajakroeren Emma Aastrand Jørgensen.

Ritzau