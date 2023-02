Hun er én af få kvinder: Men Gøja elsker sit natjob med festglade kunder

- Måske er de bange for, at der sker noget, fordi folk er fulde, siger hun.

Selv nævner Gøja, at kvinder måske kan finde det utrygt at køre med fulde mennesker.

- Vi har ikke overblik over, hvordan procentfordelingen mellem mænd og kvinder er, men når det er sagt, så er min vurdering, at der er et fåtal af kvinder i erhvervet. Det skyldes måske det forhold, at man ofte sidder meget alene i bilen og altså er meget alene på job, siger hun.

Det er umiddelbart svært at sætte præcise tal på, hvor mange kvindelige chauffører der er i branchen, og hvor mange af dem, der kører på de tidspunkter, hvor der er stor chance - eller risiko - for at få mere eller mindre fulde kunder.

I Gøjas taxa får kunderne lov til at bestemme, hvad der skal sættes på anlægget. Og de får også lov til at styre lydniveauet.

Men det er hverken på dansegulvet på byens diskoteker eller hængende i baren på et brunt værtshus. Gøja, som hun blot bliver kaldt, er nemlig kvinden, som sørger for, at de feststemte mennesker kommer til og fra byen.

Helt nede på jorden

Spørger man den vognmand, som Gøja kører for, så har hun nogle egenskaber, som gør hende særligt god til at have med kunder at gøre.

- Hun er simpelthen så omgængelig og helt nede på jorden. Hun er hamrende god til at snakke med folk, mener Jørgen Hedegaard, som har to biler.

Han har selv kørt taxa i mange år, og i begyndelsen kørte han også nat. Ti år blev det til, inden han ikke gad det længere. Det overraskede ham, da han fandt ud af, at Gøja elskede at køre turene med de fulde mennesker.

Egentligt begyndte hun med at køre Falck-kørsel, som Jørgen Hedegaard var underleverandør til på det tidspunkt.

- Det gik selvfølgelig fortrinligt. Hun er fandens god til at give en ordentlig service. En dag sagde hun, at hun gerne ville køre taxa. Også om natten. Og siden kørte hun aldrig en Falck-kørsel igen, siger Jørgen Hedegaard med et grin.

Så gerne flere kvinder

Der kunne ellers godt bruges flere kvinder til netop den del af persontransporten. Det mener Trine Wollenberg fra Dansk Persontransport.

- Vores medlemmer kører i cirka 50 procent af tilfældene for offentlige kunder. Det kan være specialkørsel, ældre, handicappede og så videre, som typisk har brug for omsorg og fokus. Det er kvinder tit rigtig gode til, så jeg så helt bestemt gerne, at der kom flere kvinder i erhvervet, siger hun.

Hos Horsens Taxa vælter kvinderne heller ikke ind bag rattene i taxaerne. Det er ellers ikke, fordi interessen ikke er der.

- Når vi er til jobmesser, oplever vi stor interesse fra kvinder, men det er stadig ikke sådan, at kvinderne bare vælter ind ad dørene. Vi ved ikke, hvorfor så få kvinder kører taxa, for vi synes jo, at det er et fag med masser af fleksibilitet og frihed, siger Astrid Donnerborg, administrerende direktør i Aarhus og Horsens Taxa.

Når det lykkes at få kvindelige taxachauffører, har det også en anden fordel.

- Det er tydeligt, at når kvinderne først har sat sig ind i taxaerne, så bliver de ved med at være i faget i mange år, siger hun.