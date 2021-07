Horsens-spiller igen ramt af kræft

Det betyder, at han nu skal igennem ni ugers kemobehandling, som blev påbegyndt mandag. Heldigvis er prognoserne gode, og Thorsen er fortrøstningsfuld.

- Det har været en hård melding at få, og det har selvfølgelig påvirket både mig og min familie, men jeg forsøger at se positivt på det, for der er rigtig gode chancer for, at jeg kommer godt igennem det, fortæller Jonas Thorsen i pressemeddelelsen.