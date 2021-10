Horsens-spiller er kræftfri efter kemoforløb

Det var en rutinemæssig undersøgelse, der afslørede, at kræften var vendt tilbage efter en vellykket operation for testikelkræft, men nu er den alsidige spiller igen erklæret rask.



- For et par uger siden var jeg til en samtale med lægen, der har stået for min behandling, og han kunne fortælle mig, at jeg er blevet rask, og at kræften er væk, siger Jonas Thorsen.

Han kalder det "en kæmpe lettelse og en stor forløsning", men det var også lidt svært at forholde sig til beskeden, fortæller han.