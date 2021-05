Høje smittetal lukker sogn i Horsens

Skole lukkes

Ifølge kommunen opfordrer sundhedsmyndighederne i forbindelse med en lokal sogne-nedlukning til følgende:



at borgerne i sognet ser så få personer som muligt

at offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra

at private arbejdsgivere lader medarbejdere så vidt muligt arbejde hjemmefra og at små børn passes hjemme





Sønderbro Sogn ligger i den vestlige del af det centrale Horsens. Horsens Byskole Afdeling Lindvigsvej ligger i Sognet, og lukkes derfor.

Hvorvidt uddannelsesinstitutioner i sognet skal lukke er ifølge Horsens Kommunes pressemeddelelse endnu uvist, da der er mulighed for at søge om fritagelse for en nedlukning.

Kommunen oplyser desuden, at der er en dialog med myndighederne om, hvorvidt nedlukningen også skal omfatte nedlukning af private kultur- og træningsfaciliteter.

Borgmester: Vi er ikke for sent ude

Borgmester Peter Sørensen siger til TV2 ØSTJYLLAND, at kommunen har fulgt den stigende smitte i sognet de seneste dage og iværksat flere tiltag:

- De steder, hvor man bor særligt tæt, går vi fra dør til dør for at bede folk om at blive testet. Og det har rigtig mange taget til sig. I de tætte bebyggelser appellerer vi også til mere rengøring.

- Vi har sat gang i de tiltag, vi har set andre steder har haft gode erfaringer med, siger Peter Sørensen.



Han afviser, at kommunen er kommet for sent i gang med forsøge at få smitten under kontrol i sognet.

Ny testmulighed på vej

- Jeg synes ikke, vi er kommet for sent ud. Da tallene begyndte at bevæge sig op, begyndte vi at skrue op for vores indsats, siger Peter Sørensen.

Han fortæller, at smitten er spredt ud over sognet, og at det ikke koncentrerer sig om bestemte områder:

- Det er både i parcelhusområder og i lejligheder. Smitten er kommet i en slags nålestik på utrolig mange forskellige addresser, siger han.



Blandt nye tiltag nævner borgmesteren, at det nu bliver muligt at få foretaget en pcr-test i sognet.

Obs: Det fremgik tidligere af artiklen, at der var tvivl om, hvorvidt Horsens Byskole Afdeling Lindvigsvej skulle lukke. Skolen lukker, da det er en grundskole.