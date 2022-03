Her er det kun et spørgsmål om tid, før nogen falder i havnen

Hurtigere hjælp

Den nye strategi handler om, at der er lavet en overbygning på bådberedskabet.

- Vi har uddannet brandfolk i at kunne komme i vandet. De har fået en svømmeuddannelse, så i stedet for at redde fra båden, har vi mulighed for at sende folk i vandet, forklarer Michael Bruhn.

Ud over det har man mulighed for at dele udrykningsstyrken op.