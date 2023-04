Heftig halmbrand: 400 bigballer futter af

- Vi har branden under kontrol nu. Jeg gætter på, at der har været brand i 400 bigballer, siger Michael Bruhn, indsatsleder ved Sydøstjyllands Brandvæsen.

Her er der gået ild i et overdækket halmhus, som er åbnet til alle fire sider. Det fortæller brandvæsnets indsatsleder fredag morgen fra brandstedet på Lovbyvej ved Horsens.

Mens nat er blevet til morgen, er Sydøstjyllands Brandvæsen på sjette time fredag i færd med at slukke en halmbrand.

Han forklarer, at halmhuset ligger frit på en mark, og at der derfor ikke er fare for mennesker og bygninger i nærheden.



- Og så er vi superheldige med vindretningen, lyder det fra indsatslederen.

Længere indsats

Meldingen om branden indløb klokken 02.12 hos beredskaberne. Ifølge et tweet fra Sydøstjyllands Politi kommer indsatsen til at vare minimum et døgn.