Havn ramt af mystisk stof - fiskene gispede efter vejret

Miljøvagten deltog også i indsatsen søndag aften. Vandprøverne er nu overdraget til Horsens Kommune, der skal stå for opklaringsarbejdet.

- Vi undersøgte havneområdet, og vi har undersøgt alle regnvandsledninger i midtbyen omkring havnen. Vi havde også en drone i luften for at se, om det kom fra et stort skib eller lignende, men overflyvningen hjalp os heller ikke, siger Claus Rindahl Hansen

Mandag morgen var han igen forbi for at se til udslippet. Det ser bedre ud, men han opfordrer folk til at vente med at fiske i bassinet, som det ellers bliver brugt flittigt til.

- Personligt ville jeg afvente, til vi ved, hvor stoffet kommer fra, og hvad det er for et stof, siger Claus Rindahl Hansen til TV2 ØSTJYLLAND.