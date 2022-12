Harry bliver nægtet vigtig hjælp

I har rettet henvendelse til Horsens Kommune, og har den 19. august 2022 modtaget svar fra skolechef Henrik Kallestrup. Af svaret fremgår, at I vil modtage en afgørelse om støtte til Harry i skoletiden fra Hovedgård Skole. Som jeg har forstået jeres henvendelse til Horsens Kommune, ønsker I yderligere personlig assistance til at hjælpe Harry til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen.

Afgørelse: Jeg har d.d. besluttet, at den hidtidige støtte til Harrys skolegang på Hovedgård Skole fortsætter. Der gives således afslag på yderligere personlig assistance til Harry.

Begrundelsen for afgørelsen er, at det er Hovedgård Skoles vurdering, at den konkrete støtte og personlige assistance, som Harry modtager på nuværende tidspunkt, er tilstrækkelig til at overvinde de praktiske vanskeligheder, som Harrys diabetes medfører i forbindelse med skolegangen. Ved afgørelsen er der lagt vægt på, at det fremgår af udtalelse af 12. august 2022 fra Aarhus Universitetshospital, at Harry har behov for følgende støtte i skoletiden:

at der påmindes om kontrol af blodsukker, at det påses at blodsukkeret kontrolleres, at insulin gives ved madindtag og/eller ved høje blodsukre. hjælp til at beregne mængde af kulhydrater i måltidet at personalet er bekendt med symptomer på lavt blodsukker, og at personalet er instrueret i at afhjælpe lavt blodsukker.

Der er også ved afgørelsen lagt vægt på, at det altid er en af de faste voksne som måler Harrys blodsukker når han er i skole, og således sikrer, at blodsukkeret kontrolleres. Målingerne er lagt ind i en fast rutine med faste aftaler om hvornår og hvem der udfører målingerne, og personalet er grundigt oplært i at foretage målingerne.

Der er ved afgørelsen også lagt vægt på, at det er aftalt, at Harrys mor hjemmefra laver madpakker til Harry og udregner indholdet af kulhydrater i måltidet, med henblik på håndtering af insulingivning ved madindtag, og på at der er udarbejdet en beredskabsplan som blandt andet indeholder instruktion til personalet om, hvordan de skal forholde sig ved lavt blodsukker, ligesom der er udarbejdet skriftlige faste aftaler om håndtering af spisepauser, frikvarter, ture ud af huset, idræt, hurtige kulhydrater og uddeling i klassen, og om insulin ved høje blodsukre.

Der er endvidere lagt vægt på, at både personalet som er tilknyttet Harrys klasse, og samtlige voksne i teamet samt i indskolingen er instrueret i at håndtere målingerne af blodsukker, i beredskabsplanen og i de skriftlige aftaler, og i symptomerne på lavt blodsukker og i afhjælpning her af.

Der er også lagt vægt på, at personalet er grundigt oplært i at hjælpe Harry af både Steno Diabetes Center Aarhus og af jer som forældre, og at det altid er en fast personale og ikke en vikar som håndterer Harrys behov. Der er også lagt vægt på, at der er klare nedskrevne aftaler om, hvilken af de faste voksne som er tilknyttet klassen, der har tilsyn med og er ansvarlig for Harry, ligesom der er lagt vægt på, at Harry er i en klasse, hvor der på nuværende tidspunkt er to voksne på klassen i 26 lektioner og tre voksne i klassens 2 idrætstimer. Antallet af timer med to voksne i klassen fastsættes af skolens leder på baggrund af en konkret vurdering af klassens aktuelle behov, og vil løbende blive evalueret. Klagevejledning Afgørelsen kan påklages til undertegnede.

Med venlig hilsen Anette Frank

Skoleleder