By har fået nok af fugles svineri – nu skal de skydes

Måger, krager og skader har kronede dage i de større byer. Der er nemlig gode redepladser, masser af føde og næsten ingen naturlige fjender.

Konsekvensen er dog, at fuglene formerer sig i stort tal, og så sviner og larmer de til stor gene for beboerne i byerne.

Det vil de nu gøre op med i Horsens. Derfor har kommunen allieret sig med den lokale jagtforening, som nu har fået til opgave at skyde sølvmågerne på havnen og lossepladsen i Horsens.

- De udgør et støjproblem. Herudover sviner de meget, de flytter rundt på affald og går i vores skraldspande, siger jægeren Erling Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Erling Nielsen og resten af jægerrådet i kommunen har også fået lov til at regulere antallet af skader og krager.

- Krager og skader er der masser af hernede i det her området, og de rejser ud i villakvarterne og plyndrer, siger Erling Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Står det til Horsens Kommune skal der i fremtiden være færre krager, måger og skader i byen.

”Skader og krager bør ikke skydes”

Bekæmpelsen af mågerne er velset hos de fleste, men ornitolog Hans Pindstrup forstår ikke, hvorfor også skader og krager skal reguleres.

- Det tjener slet ikke noget formål, for der er ikke et ønske fra borgere om, at man skal regulere dem. Tværtimod er de en slags oprydningsarbejdere, de spiser affald, skrald og de tager ovenikøbet nogle af de insekter, som vi gerne vil være fri for i vores græsplæner, siger ornitologen Hans Pindstrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Horsens Kommune har taget beslutningen om reguleringen af skader og krager på baggrund af jægerrådets opfordring.

- Vi har et glimrende samarbejde med jægerrådet og lytter til dem, og når ornitologisk forening kommer på banen, så lytter vi os til dem og forsøger at balancere tingene, siger Flemming Larsen, der er afdelingschef i Natur og Miljø i Horsens Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Horsens Kommune skal nu vurdere om samarbejdet om bekæmpelsen af måger, krager og skader skal fortsætte.