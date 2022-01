Gymnasieelever vil gerne læse videre i deres hjemby - men der skal gøres noget for studielivet

Kan I godt sikre en høj kvalitet på de uddannelser, der nu rykker ud fra Aarhus?

- Det kan vi helt sikkert. Det har også været et vigtigt hensyn for os, og det er derfor, at vi fra starten har sagt, at vi ikke kommer til at lægge uddannelser i nye byer, vi kommer til at lægge dem på de campusser, vi har i forvejen.

- Og så sørger vi for et stærkt fagligt miljø eller et ophæng til et af de campusser, vi har, for lige netop at sikre fagligheden, for det er nemlig også vigtigt.