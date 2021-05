Gratis for alle: Fodboldklub samler millioner til kæmpe aktivitetsbane

Fra fodboldspillere til hele lokalsamfundet

Dennis Pold og Kim Øyan fik ideen til at lave den store bevægelsespark for cirka et år siden. Den gang var formålet dog udelukkende, at parken skulle bidrage til at træne klubbens fodboldspillere på en anderledes måde og på den måde gøre dem til dygtigere fodboldspillere.

Men senere udviklede projektet sig til at skulle favne alle i lokalsamfundet, som skal have mulighed for at bruge parken helt gratis.

- Vi er placeret tæt på en daginstitution og tæt på en institution med personer med handikap, og vi synes, det kunne være fedt, hvis de også kan få glæde af parken, og at familier kan bruge den, når det passer dem, så parken på den måde vil blive brugt rigtig meget af rigtig mange, siger Dennis Pold.