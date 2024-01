Granater og rifler: 60-årig dømt for våbenlager

En 60-årig mand fra Horsens er i dag blevet idømt tre års ubetinget fængsel for at have et større våbenlager.

Våbenlageret indholdt blandt andet flere fuld- og halvautomatiske skydevåben, rifler, ammunition samt granater. Han blev også dømt for ulovlig omgang med hittegodt.

Det skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den dømte var våbensamler og havde indrettet et særligt rum til størstedelen af våbene.

Manden blev anholdt 21. juni 2023, efter politiet havde foretaget en ransagning på adressen.