Gode vaner skal komme tidligt: Horsens-forfattere udgiver klimabog til børn

- Vi synes, det er vigtigt at få gode klimavaner. Det er aldrig for tidligt at være god ved naturen.



Parret har også afholdt Grøn Fest i Horsens de seneste fem år, hvor klima og bæredygtighed er på programmet på endagsfestivalen. Her har de også oplevet mange unge mennesker, som gerne ville have vidst mere om klima og gode vaner i en yngre alder.