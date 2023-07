Gerningsmand afsløret af overvågning - gik amok på betjente

Den formodede gerningsmand bag hærværk på Vor Frelsers Kirke i Horsens blev mandag anholdt efter tip fra et vidne.

I forbindelse med anholdelsen snittede den 40-årige anholdte mand en betjent i overarmen med en kniv. En anden betjent blev sparket flere gange i hovedet i forbindelse med anholdelsen. Betjenten havde hjelm på i forbindelse med anholdelsen.

På baggrund af den udøvede vold mod politifolkene, fremstilles manden tirsdag klokken 13 i grundlovsforhør in absentia, sigtet for to forhold af vold mod tjenestemand i funktion og for hærværk. Fremstillingen sker in absentia, da manden er for syg til at kunne møde frem i retten.

Anklagemyndigheden vil begære den 40 årige varetægtsfængslet, formentligt i surrogat på baggrund af hans mentale tilstand.



Det var et tip, som førte til anholdelsen, som fandt sted i mandens lejlighed mandag eftermiddag klokken 16.30.

Kirken blev natten til mandag spraymalet med hagekors-lignende symboler.

Politiet oplyser, at det "blandt andet" er gået ud over kirken, men vil ikke oplyse yderligere før grundlovsforhøret.

Det er ifølge TV2 Østjyllands oplysninger blandt andet også gået ud over en beboelsesejendom i Kongensgade.

Kirkeværge Erik Jacobsen fortæller, at han mandag fik tilsendt videoovervågning fra en butik tæt på kirken.

På billederne kunne man tydeligt se gerningsmanden, der satte kursen direkte over Torvet mod kirkens hoveddør. Butikkens ejer sendte overvågningsvideoen til politiet.