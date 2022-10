Frederik brugte græskar til at score Stine

Efterårsferien er med tiden blev startskuddet til halloween i Danmark. Og den amerikanske tradition betyder græskar. Rigtig mange græskar.

Frederik Gaarden har en særlig passion for græskar. Grønne, blå, hvide og orange.

Faktisk har han mere end 30 sorter på sine ti hektar marker i Brædstrup.

- Jeg synes, det er en fantastisk afgrøde, siger han.

For det utrænede øje kan det måske være svært at se, at den ligefrem er fantastisk. Men Frederik Gaarden har et trænet øje.