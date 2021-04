Forsøgte at fremtvinge tilståelse: Betjente idømt bøder

Politiet mente, at de havde kørt for stærkt - 180 kilometer i timen. Det har Politiken beskrevet fra retssagen i Horsens. Men betjentene kunne ikke finde ud af, hvem af de tre mænd, der havde kørt bilen.

Ifølge retsplejelovens paragraf 750 kan politiet ikke pålægge nogen at afgive forklaring, og politiet må ikke bruge tvang til at få nogen til at udtale sig.

Låste bilen og tog nøglerne

- Det er en meget grundlæggende rettighed, som man har forbrudt sig imod, siger specialanklager Christina Ryberg Schou.

Men de to politifolk var rasende over, at de ikke kunne få at vide, hvem der havde siddet bag rattet. De låste bilen og tog bilnøglerne.

Til de tre mænd sagde de ifølge anklageskriftet noget i retning af: "Nej, men så indrøm, hvem det er, der har kørt den bil der", og "Alternativet er, at vi tager kraftedeme bilnøglen med, så kan I få lov til at gå herfra".