Foreninger kæmper for medlemmer efter corona

På med badehatten og dykkerbrillerne og klar til en tur i bassinet.

Flere foreninger kæmper med at få medlemmerne tilbage i folden ovenpå coronanedlukningen. Det gælder også blandt seniorerne, der igen skal have fundet glæden ved at få pulsen op.

Men et sted, hvor den er på vej tilbage, er hos Motionscirklen i Horsens. Her er glæden over at være i gang igen stor.

- Her er skønt. Det er bare skønt. Vi har virkelig savnet at kunne komme tilbage, det har vi, siger instruktør i Motionscirklen Ingrid Bang Hansen fra bassinkanten.