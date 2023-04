Forbipasserende opdagede røg fra virksomhed - brand var startet dagen før

- Ejeren kom til stedet, mens vi var der, og han fortalte, at han havde haft gang i brænderen torsdag eftermiddag. Noget må have stået og hygget sig siden i går og hen over natten, så det tidligt i morgen har udviklet sig til en brand, siger indsatsleder Morten Landrok.

En forbipasserende havde set røg sive ud fra under en dør, der også var varm. Det viste sig, at der var udbrudt brand, som angiveligt er startet af en ukrudtsbrænder.

- Hele lokalet var temmelig røgfyldt, og der var ild i døren og gulvet, men indsatsen var hurtigt overstået, og vi fik luftet ud. Det var heldigt, at nogen kom forbi og opdagede branden, for det kunne have udviklet sig, hvis bygningen havde ligget et mere isoleret sted.

Det er i øvrigt ikke første gang på det seneste, at brandvæsenet kører ud til en brand forårsaget af en ukrudtsbrænder. Det er ganske enkelt "årstid" for den slags.

- Vi har haft fire sager inden for halvanden uge, hvor en ukrudtsbrænder har været årsagen til brand. Der bliver advaret højlydt om, hvordan man skal passe på med ikke at komme for tæt på bygninger og lade være med at holde den for længe det samme sted, men alligevel sker det altså ofte, at det ender galt. Man skal være opmærksom på, at der skal virkelig lidt til, før ilden får fat i materialer, siger Morten Landrok.