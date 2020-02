Flere personer hårdt kvæstet i ulykke: Motorvej er helt spærret

Der er kø på motorvej E45 syd for Horsens, efter en alvorlig trafikulykke har spærret vejen. Foto: Colourbox

Motorvej E45 er helt spærret i nordgående retning syd for Horsens efter en alvorlig trafikulykke, hvor tre personer er kommet til skade. To af dem alvorligt.

Tre er kommet til skade, to af dem alvorligt. De er stadig på ulykkesstedet, og der er tilkaldt lægehelikopter. Jørn Bystrup, vagtchef, Sydøstjyllands Politi

Det oplyser Sydøstjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- Fire biler har været involveret i ulykken, som vi formoder var et harmonikasammenstød. Tre er kommet til skade, to af dem alvorligt. De er stadig på ulykkesstedet, og der er tilkaldt lægehelikopter, siger vagtchef Jørn Bystrup.

Ulykken er sket kort før Horsens på motorvej E45 i nordgående retning. Foto: Vejdirektoratet

Bilister ledes af vejen

En bilinspektør er ligeledes på vej til stedet, og for at han kan arbejde i fred, og de tilskadekomne kan få den nødvendige behandling, er E45 altså helt spærret i nordgående retning.

Bilisterne ledes fra ved afkørsel 58 Hedensted ad hovedvej 170, inden de kan komme på igen ved afkørsel 57.

Hvis man vil undgå kø, skal man følge de grønne omkørselsskilte, lyder rådet fra Vejdirektoratet.

E45 Østjyske Motorvej er spærret i nordgående retning ml. <58> Hedensted og <57> Horsens S. Pga. Uheld. Vejen forventes genåbnet sidst på aftenen. #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) February 26, 2020

Ingen kø på hovedvej

- På grund af tidspunktet er der kun op til én kilometer kø før ulykkesstedet, men den kan jo blive længere. Så mit råd er, at bilisterne tager omkørslen. Her er der ingen kø, siger den vagthavende hos Vejdirektoratet, Britt Osted Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Så mit råd er, at bilisterne tager omkørslen. Her er der ingen kø. Britt Osted Nielsen, Vejdirektoratet

Det ventes, at vejen vil være spærret ud til sidst på aftenen, og der bliver først åbnet igen, når bilinspektøren har foretaget sine undersøgelser.

- Vi har et bud på, hvordan ulykken er sket, men bilinspektøren skal have ro til at klarlægge årsagen præcist, siger vagtchef hos politiet, Jørn Bystrup.