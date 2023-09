Flere hundrede husstande ramt af nedbrud

Strømmen er mandag aften gået for en masse husstande i området nordvest for Horsens.

Det fremgår af netselskabet N1's hjemmeside.

Der er sket en uforudset strømafbrydelse, der har ramt 596 husstande i Brædstrup, Rask Mølle, Tørring og Flemming.

Ifølge N1 er det begyndt omkring klokken 21.50.

Årsagen er endnu ikke fastlagt, men N1 skriver, at teknikere er på vej for at lokalisere fejlen.