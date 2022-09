Fjernvarmeværk holdt ikke øje med ammoniak før udslip

Et spildkar er allerede installeret til at kunne hånd eventuelle overløb fra overflydninger, men det var slet ikke stort nok til at kunne håndtere mængderne denne aften.



Derfor endte 25 kubikmeter ammoniakvand med at løbe i et regnvandsafløb og videre ud i fjorden.

Skaden var sket

Først næste morgen blev udslippet opdaget, og brandvæsnet tilkaldt. Men da var det for sent til at kunne inddæmme det eller suge det. Flere timer var gået, og det giftige stof var allerede i fjorden.