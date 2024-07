Fik straksdom for indbrud i spejderhytte

En 27-årig mand fra Hedensted blev fredag idømt en straksdom på 50 dages fængsel for et indbrud og et forsøg på indbrud, skriver TV SYD.

Det skriver Sydøstjyllands Politi på X.

Indbruddet blev begået i en spejderhytte i Horsens torsdag. Fredag blev han dømt i forlængelse af et grundlovsforhør.

Ifølge Horsens Folkeblad blev manden taget på fersk gerning, umiddelbart efter han havde begået indbrud i spejderhytten.

Udbyttet af indbruddet i spejderhytten var ifølge avisen dagligvarer.