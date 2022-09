Fem søger erstatning efter dom om ydmygende indgreb i fængsel

En sag om ulovlig og nedværdigende behandling af en tunesisk indsat i et fængsel kan få konsekvenser.

Fem andre personer har på baggrund af sagen anmodet om at få erstatning. Det oplyser Kriminalforsorgen i en mail til Ritzau.

Det var i juni, at Højesteret afgjorde, at den tunesiske mand havde fået sine menneskerettigheder krænket.

Dels blev han udsat for nedværdigende behandling. Og dels fik han sit privatliv krænket. Derfor fik han en godtgørelse på 30.000 kroner.

Tvunget nøgen hver dag

I løbet af et lille års tid blev han næsten dagligt tvunget til at klæde sig nøgen. Det skete 301 gange. Nogle gange måtte han også sprede ballerne.

Desuden blev hans celle ransaget 318 gange. Selv på dage, hvor han ikke havde forladt sin celle, blev ransagningen sat i værk. På intet tidspunkt blev manden afsløret med effekter, han ikke måtte have.

Manden var sigtet for hvervning og træning til terror relateret til Islamisk Stat. Derfor mente Kriminalforsorgen, at der skulle være en såkaldt "særlig skærpet opmærksomhed."

De næsten daglige og systematiske indgribende undersøgelser foregik først i arresthusene i Køge og i Aarhus og fortsatte senere i Enner Mark Fængsel ved Horsens.

Ifølge landets øverste domstol var Kriminalforsorgens beslutning om daglige visitationer og ransagninger ulovlig. Den var i strid med lov om fuldbyrdelse af straf.

Aarhusiansk fængselsbetjent undrede sig

Med til historien hører, at en fængselsbetjent i Aarhus undervejs satte spørgsmålstegn ved indgrebene. I en intern mail skrev han, at han var bekymret for den tunesiske indsatte, "der i længere tid og uden udsigt til ændring har været underlagt et meget stramt regime".

Efter dommen i juni sagde mandens advokat, Tobias Stadarfeld Jensen, at flere andre indsatte har været udsat for samme behandling.

- Dommen må efter min opfattelse give Kriminalforsorgen anledning til at overveje omfanget og intensiteten af deres visitationsregimer overfor landets indsatte, hvor blandt andet rutinemæssige nøgenvisitationer ifølge mine oplysninger udføres i vidt omfang, sagde han.

Kriminalforsorgen har orienteret fængslerne om dommen, men endnu er man ikke klar med en melding om, hvilken konsekvens dommen i øvrigt får.

Myndigheden er "fortsat i gang med at vurdere rækkevidden" af dommen, hedder det i en mail.