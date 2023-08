Far tævede sin baby - risikerer at blive invalid

Ved Retten i Horsens er en 29-årig mand fra Horsens Kommune torsdag blevet idømt fire års fængsel for vold mod sin datter.

Det er stået på, fra datteren var nyfødt, og til hun var tre måneder gammel, oplyser Sydøstjyllands Politi.

Han var tiltalt for flere gange at have begået grov vold under særdeles skærpende omstændigheder mod sin datter.

I retten tilstod den 29-årige mand at have begået vold mod sin datter to gange i perioden fra den 22. juli 2022 til den 22. oktober 2022. Som følge af volden fik datteren alvorlige skader med betydelig risiko for varige mén og invaliditet til følge.

Den nu dømte mand har siddet varetægtsfængslet siden den 28. oktober 2022 og er det fortsat efter dommen. Han modtog dommen.