Færre kunder og ensretning af butikker: Hvad betyder de nye restriktioner for din julehandel?

Det er 1. december, og den fysiske julehandel er nu for alvor kickstartet oven på Black Friday og Cyber Monday. Men december måneds julehandel bliver som så meget andet helt anderledes.

Sundhedsministeren har nemlig på et pressemøde tirsdag eftermiddag sparket december måned i gang ved at indføre strengere restriktioner for alle danske butikker på mere end 2000 kvadratmeter.

Konkret bliver restriktionerne omkring antal kunder per kvadratmeter ændret fra at være en anbefaling til at være et krav. Selve kravet afhænger af butikkens eller centrets størrelse.