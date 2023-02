Fængselsbetjent stukket i halsen

Den ene blev stukket, og det lykkedes den anden at få den 24-årige mand låst inde på arealet, hvor indsatte kommer på gårdtur. Her var han, da politiet anholdt ham lørdag eftermiddag.

Ifølge Folkebladet skete overfaldet i den særligt sikrede afdeling, da to fængselsbetjente ville hente den indsatte ind fra en gårdtur.

Fængselsbetjenten blev stukket "med flere stik i halsen med et tilvirket våben af en indsat med bandetilhørsforhold", skriver Fængselsforbundet i en pressemeddelelse.

Det fortæller vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi søndag formiddag. Den ansatte er uden for livsfare, men han har ifølge Fængselsforbundet fået alvorlige skader.

En fængselsfunktionær i Enner Mark Fængsel i Horsens blev lørdag stukket med et stikvåben af en indsat.

Politiet mener, at der var tale om et drabsforsøg. Den 24-årige mand blev søndag formiddag fremstillet i Retten i Horsens, hvor specialanklager Søs Bløcher begærede ham varetægtsfængslet i sagen.

Og den anmodning valgte dommeren at følge. Den unge mand fængsles frem til 13. marts. Han nægtede sig skyldig og tog forbehold for, om han vil kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten. Det oplyser specialanklageren.

Manden, der er sigtet for drabsforsøg, var i Enner Mark Fængsel, da han afsoner en dom. Hvad han er dømt for, ønsker politiet ikke at sige, og Søs Bløcher vil ikke oplyse, hvor den 24-årige skal sidde fængslet.

Enner Mark Fængsel er et lukket fængsel, der ifølge Kriminalforsorgen har en meget høj grad af sikkerhed. Det blev indviet i 2006 og har plads til 235 indsatte.

På den pågældende afdeling sidder medlemmer af den forbudte bande Loyal To Familia, skriver Horsens Folkeblad.

I perioden januar til september 2022 var der gennemsnitligt per måned 335 registrerede rocker- og bandemedlemmer i fængslerne. Det viser tal fra Det Kriminalpræventive Råd.

Dårlig bemanding

Det var klokken 15.05 lørdag, at politiet fik melding om overfaldet.

Fængselsforbundets formand, Bo Yde Sørensen, siger, at der var for dårlig bemanding på den pågældende afdeling.

- Bemandingen var nedposteret på afdelingen. Det er uacceptabelt, for det forringer sikkerheden.

- Vi bliver nødt til at sikre en minimumsbemanding på bandeafdelingerne og gennemføre et eftersyn, af den måde banderne afsoner på, herunder regimerne, siger han i pressemeddelelsen.

Over de seneste år er der sket et fald i antallet af episoder med vold og trusler mod ansatte i Kriminalforsorgen.

I 2019 var der 528 tilfælde, heraf var 331 af dem vold. I 2021 var det faldet til 402 tilfælde, heraf 246 voldsepisoder. Det viser data fra Kriminalforsorgen.