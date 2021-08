Et indblik i livet som godsejer: - Det er en benhård forretning

- Efter i dag ønsker jeg selvfølgelig, at folk og besøgende har en forståelse for, hvad en drift af et større sted indebærer, siger greve og ejer af Stensballegaard Gods, Jannik Ahlefeldt-Laurvig, til TV2 ØSTJYLLAND.



Rundvisningen var en del af Gammel Estrup Herregårdsmuseums arrangement kaldet herregårdenes dag, hvor en lang række godser og slotte i Østjylland inviterede indenfor.