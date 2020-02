Erna er evakueret på grund af oversvømmelse: - Jeg er lidt rystet

Opdateret mandag kl. 20:00 De borgere, som er blevet evakueret fra deres lejligheder, kommer ikke hjem mandag. De er derimod blevet tilbudt at blive indlogeret på hoteller rundt omkring i Horsens. Det er der indtil videre 19, der har takket ja til, mens resten af beboerne overnatter hos familie og venner. Det oplyser Horsens Kommune til TV2 ØSTJYLLAND. Hvis man er beboer og har brug for et hotelværelse, kan man ringe på tlf. 30109167. Frygt for dige-kollaps: 11 boligblokke evakueret

- Hold da kæft, der er meget vand.

Sådan lyder det fra Erna Møller, der er en af de mange beboere, der mandag eftermiddag er blevet evakueret fra sin bolig på Bygholm Åvænget ved Schüttesvej i Horsens.

Erna Møller havde været til et møde i Aarhus. Da hun kom tilbage til sit hjem, blev hun mødt af rigtig meget vand og en politimand, som sagde, at hun ikke måtte køre ind til sin boligblok.

Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg er lidt rystet for, hvad pokker de nu kommer til at ske. Erna Møller, beboer, Bygholm Åvænget

- Jeg kunne godt se, at der var meget vand, og at det var gået over bredderne. Jeg har aldrig set noget lignende. Jeg er lidt rystet for, hvad pokker de nu kommer til at ske, og jeg synes, det var lidt uhyggeligt med politi, brandvæsen og så mange i redningsveste, siger Erna Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er den høje vandstand i området, der er årsagen til, at Sydøstjyllands Politi har valgt at evakuere og rømme hele 11 boligblokke ved Bygholm Åvænget.

Vandstanden i Bygholm sø er nemlig lige nu så høj, at det ifølge politiet måske kan føre til underminering af det dige, Schüttesvej passerer søen på.

Bygholm Åvænget ligger her øst for Bygholm Sø. De 11 boligblokke, som er blevet evakueret, er markeret med en gule ring.

- Jeg er da bange for, hvis bygningen kollapser, og jeg mister alle mine ting, siger Erna Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Beboerne fra de 11 boligblokke har fået besked på, at de kan opholde sig i byens indendørs arena Forum Horsens. Erna Møller har været forbi Forum Horsens og hilse på sin nabo, men nu hun overnatter hos sin familie.

Schüttesvej i Horsens blev tidligere i dag lukket for trafik. Nu rømmes boligblokke i området.

Kaotisk stemning

Foruden Erna Møller har TV2 ØSTJYLLAND talt med flere af de beboere, som er blevet bedt om at forlade deres hjem, så politiet og beredskabet kan rømme de 11 boligblokke.

Én af dem er Lisbeth Ribberholt, der er fortæller, at stemningen var kaotisk, da hun blev gjort opmærksom på, at hun ikke kunne komme ind i sit hjem.

- Jeg var på arbejde og blev ringet op af min nabo. Jeg nåede kun lige at komme hjem og fjerne min bil. Der var vand overalt, og jeg er meget bange for at dæmningen ryger. Lige nu er alt kaos, siger Lisbeth Ribberholt til TV2 ØSTJYLLAND.

I modsætning til Lisbeth Ribberholt var beboeren Helle Nørmark Iversen hjemme, da Sydøstjyllands Politi besluttede sig for at rømme de 11 boligblokke.

- Min søn er syg i dag, så derfor var jeg hjemme, da politiet kom og bankede på. Jeg nåede lige at pakke de vigtigste ting såsom billeder, computer, iPad og tandbørste, siger Helle Nørmark Iversen til TV2 ØSYJLLAND.

Foto: Horsens Kommune